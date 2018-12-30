30 Декабря 2018
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Премьер-министр Эстонии поздравил страну с Новым годом на русском языке

Эстонский премьер-министр Юрии Ратас поздравил жителей страны с Новым годом на русском языке. Правда, сделал он это в эфире русскоязычного телеканала ETV+, а не на государственном канале, тем не менее, канал этот – эфирный и доступен большинству эстонцев.

В ходе интервью, которое премьер-министр Эстонии дал по итогам 2018 года, Юри Ратас поздравил жителей с Новым годом на русском языке: "Я желаю всем успехов. Я желаю всем хорошего Нового года и удачи". В остальной части интервью чиновник говорил на эстонском языке.

Эстонский язык является единственным государственным языком в Эстонии, русским языком владеют примерно две трети населения Эстонии, напоминает ТАСС.

Напомним, в начале декабря в парламенте Эстонии не прошел голосование законопроект по переводу русскоязычных начальных и основных школ на эстонский язык обучения. Впрочем, этому документу для дальнейшего рассмотрения не хватило всего одного голоса. Его поддержали 50 депутатов, против было только двое.  

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Премьер-министр Эстонии поздравил страну с Новым годом на русском языке

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Теги: эстония, русский язык, премьер-министр, прибалтика, русскоязычное население



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