В Екатеринбурге построили больше тысячи новогодних городков

Под конец этого года в Екатеринбурге построено более тысячи новогодних городков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Приемная комиссия уже осмотрела все объекты на предмет безопасности, а также оценила привлекательность праздничных новостроек. Они установлены во дворах многоквартирных домов, на территориях, прилегающих к школам и детским садам, а также рядом с торговыми центрами.

Известно, что семь из них в эти новогодние праздники станут главными районными площадками, на которых развернутся игровые представления, концерты, викторины, шоу и другие зимние забавы. При этом во всех районах работает сразу по несколько городков, в том числе и в отдаленных территориях.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую приемку главного ледового городка на Площади 1905 года.