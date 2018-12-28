"Получилось хорошо": Высокинский проверил главный ледовый городок Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую приемку ледового городка на Площади 1905 года. Мэр остался доволен увиденным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Высокинский обратил внимание приемной комиссии на необходимость усилить систему сбора и вывоза мусора в городке, а также поставил задачу организовать так называемые "стенки безопасности", которые предотвратят выбегание детей на проезжую часть. Кроме этого, следует обеспечить возможность подъезда машин экстренных служб непосредственно к площадке ледового городка.

"В целом, я считаю, получилось хорошо", - подвел итог мэр.

Александр Высокинский рассказал, что в течение новогодних праздников на официальном портале Екатеринбурга будет проводиться опрос горожан на тему того, какая елка им больше по душе. Итоги голосования будут учтены при подготовке к следующему, 2020 году.

Напомним, торжественная церемония открытия главного ледового городка Екатеринбурга состоится в пятницу, 28 декабря. Начало в 17:00.