28 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

"Получилось хорошо": Высокинский проверил главный ледовый городок Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел рабочую приемку ледового городка на Площади 1905 года. Мэр остался доволен увиденным.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Высокинский обратил внимание приемной комиссии на необходимость усилить систему сбора и вывоза мусора в городке, а также поставил задачу организовать так называемые "стенки безопасности", которые предотвратят выбегание детей на проезжую часть. Кроме этого, следует обеспечить возможность подъезда машин экстренных служб непосредственно к площадке ледового городка.

"В целом, я считаю, получилось хорошо", - подвел итог мэр.

Александр Высокинский(2018)|Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский рассказал, что в течение новогодних праздников на официальном портале Екатеринбурга будет проводиться опрос горожан на тему того, какая елка им больше по душе. Итоги голосования будут учтены при подготовке к следующему, 2020 году.

Напомним, торжественная церемония открытия главного ледового городка Екатеринбурга состоится в пятницу, 28 декабря. Начало в 17:00.

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"Получилось хорошо": Высокинский проверил главный ледовый городок Екатеринбурга

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Теги: Высокинский, городок, проверка, Екатеринбург



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