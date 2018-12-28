Экспорт вооружений из Германии резко сократился

Экспорт вооружений из Германии по итогам 2018 года резко сократился, сообщает местные СМИ со ссылкой на министерство экономики страны.

Так, по состоянию на середину декабря, Берлин поставил за рубеж оружия и других военных товаров на сумму в 4,62 млрд евро. Показатель аналогичного периода 2017-го составил 6,24 млрд евро.

Как отмечает "Взгляд", Германия уже третий год подряд сокращает экспорт оружия.

Ранее сообщалось, в 2017 году производители вооружений продолжили наращивать объемы продаж, при этом Россия вышла на второе место после США.

С 2002 года второе место в глобальных продажах занимала Великобритания. В обновленном рейтинге она переместилась на третье место с долей в 9%.

Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон увеличил продажи оружия за рубеж в 2018 финансовом году на 13%. Данные показатели касаются как коммерческих поставок, увеличившихся на 33%, так и межгосударственные контракты, рост которых составил 6,6%.