Росатом стал инфраструктурным оператором Севморпути

Владимир Путин подписал законопроект об управлении Северным морским путем (СМП), сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Напомним, согласно документу Росатом становится инфраструктурным оператором Севморпути.

Как сообщало Накануне.RU, Росатому достается управление государственным имуществом в морских портах СМП. Госкорпорация будет устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества предприятий Росатома, обращаться с заявлениями о государственной регистрации права собственности РФ на земельные участки, необходимые для размещения морских портов на побережье СМП.

Кроме того, госкорпорация "Росатом" наделяется функциями: главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ Российской Федерации в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП.

Также Росатом будет отвечать за разработку предложений по формированию госполитики по развитию СМП и инфраструктуры портов, согласование строительства в зоне действия средств навигационной обстановки пути, взаимодействие в федеральным органами по вопросам предупреждения и ликвидации разливов нефти, по организации плавания в акватории СМП.