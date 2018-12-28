Шесть отдаленных поселений Югры в новогоднюю ночь смогут бесплатно смотреть 20 цифровых каналов

28 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Шесть отдаленных поселений Югры в новогоднюю ночь смогут бесплатно смотреть 20 цифровых каналов

В шести отдаленных поселениях Югры второй мультиплекс подключат до конца года, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Тестовую трансляцию в Покуре Нижневартовского района, Кышике, Согоме и Селиярово Ханты-Мансийского района, Каюкова Сургутского района и Малом Атлыме Октябрьского района ведет Урало-Сибирский региональный центр Российской телевизионной и радиовещательной сети. Все цифровые передатчики будут запущены до конца года и уже в новогоднюю ночь жители указанных населенных пунктов смогут без абонентской платы смотреть 20 цифровых каналов в высоком качестве изображения и звука.

Напомним, в 2019 году, согласно федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", в России будет отключено аналоговое эфирное вещание. РТРС будет распространять в цифровом формате два мультиплекса (20 телеканалов). Чтобы начать принимать "цифру", зритель должен или иметь телевизором со встроенным тюнером, или купить специальную приставку. Также, возможно, понадобится поменять антенный кабель на дециметровый, перенастроить телевизор. В Минсвязи предполагают, что вне зоны покрытия РТРС останутся порядка 800 тыс. домохозяйств. Им телесигнал предлагается доставлять через спутник.

Первый мультиплекс включает в себя "Первый канал", "Россию-1", "Россию-24", "Матч ТВ", "НТВ", "Пятый канал", "Россию – Культура", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр". Во второй пакет входят телеканалы "Рен ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ" и "Муз-ТВ".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Шесть отдаленных поселений Югры в новогоднюю ночь смогут бесплатно смотреть 20 цифровых каналов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цифровое телевещание, аналоговое телевещание, охват, телевидение, телевизор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.11.2018 10:20 Мск В Югре 53 населенных пункта остаются вне зоны цифрового покрытия

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3419

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети