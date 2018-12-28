Шесть отдаленных поселений Югры в новогоднюю ночь смогут бесплатно смотреть 20 цифровых каналов

В шести отдаленных поселениях Югры второй мультиплекс подключат до конца года, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Тестовую трансляцию в Покуре Нижневартовского района, Кышике, Согоме и Селиярово Ханты-Мансийского района, Каюкова Сургутского района и Малом Атлыме Октябрьского района ведет Урало-Сибирский региональный центр Российской телевизионной и радиовещательной сети. Все цифровые передатчики будут запущены до конца года и уже в новогоднюю ночь жители указанных населенных пунктов смогут без абонентской платы смотреть 20 цифровых каналов в высоком качестве изображения и звука.

Напомним, в 2019 году, согласно федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", в России будет отключено аналоговое эфирное вещание. РТРС будет распространять в цифровом формате два мультиплекса (20 телеканалов). Чтобы начать принимать "цифру", зритель должен или иметь телевизором со встроенным тюнером, или купить специальную приставку. Также, возможно, понадобится поменять антенный кабель на дециметровый, перенастроить телевизор. В Минсвязи предполагают, что вне зоны покрытия РТРС останутся порядка 800 тыс. домохозяйств. Им телесигнал предлагается доставлять через спутник.

Первый мультиплекс включает в себя "Первый канал", "Россию-1", "Россию-24", "Матч ТВ", "НТВ", "Пятый канал", "Россию – Культура", "Карусель", "ОТР", "ТВ Центр". Во второй пакет входят телеканалы "Рен ТВ", "Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир", "ТНТ" и "Муз-ТВ".