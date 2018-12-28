Конгресс США вновь не смог принять бюджет

В США не могут принять бюджет на 2019 год, при том, что финансовый год начался ещё 1 октября.

Как передаёт ТАСС, камнем преткновения стала стена на границе с Мексикой.

Из-за не принятого бюджета частично приостановило работу федеральное правительство.

С 22 декабря без финансирования осталась примерно четверть правительства: Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.