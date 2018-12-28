Дума Среднеуральска приняла отставку главы города

27 декабря на внеочередном заседании гордумы Среднеуральска была принята отставка главы города Владислава Козлова. Как сообщил Накануне.RU вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько, временно исполнять обязанности главы будет вице-мэр Алексей Костыгин.

По словам Бидонько, сейчас уже назначен конкурс на должность мэра.

"Это долгий конфликт между думой и главой. Внутри думы есть две группы, которые тоже между собой конфликтуют, ситуация уже около года тянется, поэтому вчера со всеми заинтересованными лицами переговорили, есть понимание, что в такой конструкции, как сейчас наверно эффективно власть в городе работать не сможет. Поэтому глава принял решение об отставке, соответственно вчера это решение было принято на гордуме и запущены процедуры конкурса, которые завершатся назначением главы", - рассказал Накануне.RU Сергей Бидонько.

Сам чиновник пока не смог ответить на вопрос, кого он видит на посту мэра города. По его словам, нужно дождаться, когда будут поданы документы от желающих побороться за кресло главы.

"У нас есть еще время пока, это комиссия будет решать. Подать документы может любой, поэтому будем смотреть. Это около 2 месяцев займет, время у нас еще есть", - сказал чиновник.