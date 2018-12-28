28 Декабря 2018
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Происшествия Пермский край

Экс-министр сельского хозяйства Прикамья получит 80 тысяч за незаконное преследование

Ленинский райсуд Перми удовлетворил иск бывшего министра сельского хозяйства края Ивана Огородова, требовавшего компенсацию.за незаконное уголовное преследование, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки суда, иск политика удовлетворен частично. Сумма не уточняется, но, по некоторым данным, что речь идет о 80 тыс. руб. Иск был предъявлен к министерству финансов России и управлению федерального казначейства по Пермскому краю. Третьими лицами выступали прокуратура края и региональное управление ФСБ.

Напомним, в прошлом году бывший министр попал под "уголовку" о растрате в особо крупном размере. Позже дело было прекращено по реабилитирующим основаниям. По мнению Огородова, сумма компенсации обоснована арестом его счетов, а также тем, что из-за увольнения он потерял зарплату, лишился возможности выезжать за границу. От минфина он требовал 10 млн руб. компенсации морального вреда, от казначейства - 3,2 млн руб. материального ущерба.

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Экс-министр сельского хозяйства Прикамья получит 80 тысяч за незаконное преследование

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Теги: Иван Огородов, экс-министр сельского хозяйства, растрата, незаконное уголовное преследование



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Ранее 12.12.2018 12:59 Мск Экс-министр сельского хозяйства Прикамья пытается взыскать многомиллионную компенсацию

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