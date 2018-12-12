Экс-министр сельского хозяйства Прикамья пытается взыскать многомиллионную компенсацию

Экс-министр сельского хозяйства Иван Огородов пытается взыскать с управления Федерального казначейства по Пермскому краю 3,2 млн руб. Предварительное заседание по делу состоялось сегодня, сообщает "Ъ"

Основанием для подачи искового заявления стало незаконное привлечение Ивана Огородова к уголовной ответственности.

В прошлом году в отношении бывшего министра было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Позже дело было прекращено по реабилитирующим основаниям.

По словам бывшего министра, сумма обоснована арестом его счетов, а также тем, что из-за увольнения он потерял зарплату, лишился возможности выезжать за границу. Также Иван Огородов пытается взыскать с казначейства 10 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.