12 Декабря 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Экс-министр сельского хозяйства Прикамья пытается взыскать многомиллионную компенсацию

Экс-министр сельского хозяйства Иван Огородов пытается взыскать с управления Федерального казначейства по Пермскому краю 3,2 млн руб. Предварительное заседание по делу состоялось сегодня, сообщает "Ъ"
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Основанием для подачи искового заявления стало незаконное привлечение Ивана Огородова к уголовной ответственности.

В прошлом году в отношении бывшего министра было возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Позже дело было прекращено по реабилитирующим основаниям.

По словам бывшего министра, сумма обоснована арестом его счетов, а также тем, что из-за увольнения он потерял зарплату, лишился возможности выезжать за границу. Также Иван Огородов пытается взыскать с казначейства 10 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

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Экс-министр сельского хозяйства Прикамья пытается взыскать многомиллионную компенсацию

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Теги: Иван Огородов, министр сельского хозяйства, компенсация



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