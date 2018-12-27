28 Декабря 2018
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Пользователи соцсетей высмеяли девушек, которые сняли на видео "снежного человека"

Пользователи соцсети Instagram высмеяли видеоролик девушек, которые утверждают, что видели "снежного человека".

Непонятное существо девушки даже засняли на видео - на кадрах видно, как человекоподобное нечто скачет как обезьяна в заснеженном подмосковном лесу. Запись с камеры одна из девушек Лиза Урбанович опубликовала в своем аккаунте в соцсетях, однако там пишут лишь насмешки. Девушек обвиняют в "постанове" и "огромной тяге к славе".

Сам же девушки пишут, что инцидент произошел днем 25 декабря на Липкинском шоссе. Якобы автомобиль, в котором находились девушки, врезался во впереди стоящую фуру. Самого момента аварии на записи нет, непонятно также с какой целью началась видеозапись.

Пользователи пишут, что "снежный человек" - это переодетый в костюм обезьяны актер или знакомый девушек. Однако за поимку "существа" назначена награда в размере 300 тыс. рублей.

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Пользователи соцсетей высмеяли девушек, которые сняли на видео "снежного человека"

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Теги: снежный человек, видео, авария, запись, девушки, Московская область



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