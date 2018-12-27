27 Декабря 2018
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"Люди, опомнитесь": Лолита заявила, что ее слова про "украинский Крым" вырваны из контекста

Лолита Милявская (55) пожаловалась на то, что ее фразы про "Крым по-прежнему украинский", были вырваны из контекста интервью, в котором она как раз говорила про единство двух народов.

В Instagram Милявская опубликовала обращение, в котором пеняет журналистам и предлагает поклонникам полностью послушать интервью, вышедшее на YouTube-канале "Крючок TV".

"Началось в колхозе утро. С утра мне позвонили мои коллеги, спасибо им большое – они начали за меня переживать, правда, непонятно почему. Какой-то козел, который считает себя журналистом, выдернул одну фразу из моего интервью и решил, что я участвую в каких-то там рассуждениях по поводу политических решений моей страны. Я хочу вам сказать: прежде, чем обсуждать мое интервью, посмотрите его полностью. Я думала, скандал будет от того, что я назвала создателя сайта "Миротворец" *********, а оказывается – нет. Я, выросшая в Крыму, где у меня находился горшок, где у родителей трешка, сказала, что для меня это Украина, но поблагодарила мое государство за то, что до сих пор вывески висят на украинском языке в знак уважения к тем жителям Крыма, которые считают себя украинцами", - говорит Лолита.

Также певица добавила: "Я еще сказала, что въезжаю в Крым по российскому паспорту, как мне и велит мое государство. Теперь из меня надо делать предателя. Люди, опомнитесь, вам делать *****. Новый год скоро, ищите хорошие новости. Не надо из меня делать человека-предателя Родины. Интервью полностью про то, что мы никогда не будем воспринимать друг друга недругами, мы будем пользоваться плодами друг друга и любить друг друга".

Между тем, с просьбой прокомментировать слова Лолиты журналисты обратились к музыканту Андрею Макаревичу. В Facebook он написал: "Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества, и больше говорить не о чем — срочно к психиатру".

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"Люди, опомнитесь": Лолита заявила, что ее слова про "украинский Крым" вырваны из контекста

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Теги: лолита милявская, крым, андрей макаревич



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