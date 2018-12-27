27 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Порошенко получит 567 млн грн прибыли от "Рошен"

Трастовый управляющий Rothschild Trust, в управление которого украинский президент-олигарх Петр Порошенко передал свою корпорацию "Рошен", принял решение перечислить ему долю прибыли от бизнеса в размере 567 млн грн (1,3 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба администрации Порошенко.
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Договор о передаче в управление "слепому трасту" был заключен в 2016 году с целью "отделения бизнеса от политики с соблюдением лучших мировых стандартов", заявляет пресс-служба.

Сведения о полученной прибыли Порошенко подал в Единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Из этой суммы он уплатит почти 60 млн грн налогов и не будет ничего тратить на себя. Олигарх якобы направит их на "популяризацию развития государственности", евроатлантической интеграции, поддержку "единой поместной церкви" и мовы, уверяют в пресс-службе. Там подчеркнули, что даже на политрекламу Порошенко тратит собственные деньги, а также перечисляют, сколько он платит налогов и тратит на благотворительность.

Все это, однако, не отменяет того, что Порошенко лжет, когда заявляет, что у него вообще нет никакого бизнеса. В мае он сказал, что "не любит денег". Примечательно, что в бюджете на 2019 год выделен миллиард гривен на фонд Порошенко.

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Порошенко получит 567 млн грн прибыли от "Рошен"

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Теги: Украина, Петр Порошенко, прибыль



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