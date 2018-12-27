27 Декабря 2018
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Бывший гендиректор "Ямал-региона" получил должность в ведомстве Минприроды

Бывший генеральный директор окружной телерадиокомпании "Ямал-регион" Артем Чефранов возглавил Дирекцию по обслуживанию зданий Минприроды России и подведомственных организаций. ФГУП находится в ведении министерства экс-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", Чефранов занял пост в середине ноября. Телерадиокомпанию он покинул в конце октября, как сообщало Накануне.RU, Чефранов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, в Минприроды вместе с Дмитрием Кобылкиным перешли некоторые ямальские чиновники: бывший заместитель губернатора Елена Панова назначена директором Департамента управления делами и кадровой политики министерства, пресс-секретарем Дмитрия Кобылкина осталась Наталья Хлопунова.

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Бывший гендиректор "Ямал-региона" получил должность в ведомстве Минприроды

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Теги: Артем Чефранов, Министерство природы, Дмитрий Кобылкин



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