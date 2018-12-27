27 Декабря 2018
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Политика

Жители Чернушки добились своего. Мусор отправится на другие полигоны Прикамья

С середины марта 2019 г. мусор из шести районов Пермского края с полигона в Чернушке будет перенаправлен на другие свалки. Об этом рассказал замминистра ЖКХ, начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Павел Ситкин в ходе обсуждения транспортировки ТБО на площадке общественной палаты региона, передает корреспондент Накануне.RU.
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С 2019 г. чернушинский полигон примет мусор из шести районов - Бардымского, Еловского, Куединского, Осинского, Чайковского и Чернушинского, схема была утверждена еще в 2016 г. Однако на сегодняшний день полигон уже исчерпал свою проектную мощность, свалка должна была быть закрыта в 2017 г. Против решения региональных выступили как жители, которые провели сбор подписей, так и местная администрация - чиновники заявили, что не давали согласия на размещение отходов на муниципальном полигоне.

Министерство ЖКХ Пермского края пообещало пересмотреть территориальную схему, во время совещания в общественной палате Ситкин назвал конкретные сроки. По его словам, окончательная корректировка схемы пройдет в феврале 2019 г, а уже с середины марта мусор из других районов на полигон в Чернушке поступать не будет.

"Для того чтобы перенаправить отходы из других районов на другие полигоны, необходимо внести изменения в территориальную схему обращения с отходами в Пермском крае. При этом, чтобы внести изменений в схему, сначала надо провести общественные слушания, собрать предложения жителей и надзорных органов, а затем уже оформить изменения в схему на законодательном уровне", - объяснил заместитель министра.

Напомним, с 2019 г. региональным оператором по обращению с ТКО станет компания "Теплоэнерго".

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Жители Чернушки добились своего. Мусор отправится на другие полигоны Прикамья

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Теги: Чернушинский полигон, мусорная реформа,



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