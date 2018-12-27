Россиянка более 25 лет жила по паспорту СССР: новый выдать ей отказались

60-летняя жительница Читы обратилась в прокуратуру с просьбой помочь получить паспорт гражданина России. Оказалось, что много лет она жила по паспорту гражданина СССР.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Забайкальского края, выяснилось, что российский паспорт женщина не получала и куда-либо в связи с этим не обращалась. Но перед выходом на пенсию она все же решила оформить документ и обратилась в местное отделение миграции. Там ответили, что документально подтвердить наличие гражданства РФ у нее не представляется возможным, так как по имеющимся учетам она не была зарегистрирована по месту жительства. Соответственно, паспорт выдать ей не получится.

Жительница Читы пошла в прокуратуру. Там обратились в Черновский районный суд с заявлением об установлении факта проживания женщины на территории страны с 1992 года, что позволит ей в дальнейшем получить вожделенный паспорт гражданина России.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ предложило внести изменения в паспорта россиян.