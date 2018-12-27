27 Декабря 2018
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Общество В России

В паспорт россиян предложено внести изменения

Министерство внутренних дел России предложило внести изменения в паспорта россиян.

В МВД призвали добавить в удостоверение личности напоминание о сроках обмена документа. Как считают авторы инициативы, на последней странице паспорта следует указать, что документ нужно обновить за 30 дней после 20-го и 45-го дня рождения.

Проект постановления правительства выставили на общественное обсуждение. В случае принятия законопроекта, с последней страницы паспорта исчезнет напоминание напоминания возможности вносить в удостоверение личности группу крови и резус-фактор. Также уберут предостережение о недопустимости размещения в нем посторонней информации, сообщает РИА "Новости".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в СМИ появилась информация о планах российского правительства отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронный паспорт. Стоимость реформы оценивается в 114,5 млрд рублей до 2024 года. Российский электронный паспорт будет выглядеть, как водительские права

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В паспорт россиян предложено внести изменения

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Теги: паспорт, документы



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