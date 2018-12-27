Коллектив психоневрологического диспансера Нижневартовска готов отстаивать честь лечебницы

Врачи психо-неврологического диспансера Нижневартовска готовы отстаивать честь своего учреждения всеми доступными средствами, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне в Нижневартовске состоялся пресс-брифинг, который организовали врачи диспансера и на котором выразили свою позицию относительно некоего уголовного дела, которое завел местный отдел СК РФ с подачи пациентки Я. - бывшего главного бухгалтера диспансера.

Итак, история с пациенткой этого лечебного заведения, которая получила широкий резонанс в прессе, стала поводом для уголовного дела. Сотрудники Следственного комитета практически не комментируют факт заведения уголовного дела. На данный момент известно, что дело заведено в отношении неизвестных лиц по факту якобы незаконного удержания гражданки Я. в психдиспансере. Комментария относительно сути дела нижневартовским журналистам получить у правоохранителей не удалось.

О самой запутанной истории с пациенткой Я., которую якобы незаконно удерживали в ПНД Нижневартовска, Накануне.RU рассказывало подробно - Детектив в столице Самотлора: женщина в психдиспансере, властные персоны... А главное, как всегда, бизнес-интересы?

Кстати, тогда, по горячим следам тогда местное УВД комментировало ситуацию в том духе, что все задействованные в истории помещения пациентки Я. в психдиспансер структуры действовали в рамках закона. "Учитывая ситуацию, было принято решение вскрыть дверь. Для этого на место были приглашены сотрудники МЧС. Вскрытие происходило в присутствии понятых. А родственники хозяйки квартиры, включая дочь, были оповещены о том, что дверь будет вскрыта», — рассказывала журналистам представитель МВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Но "группа поддержки пациентки Я." - дочь, адвокат, и,возможно, еще кто-то, видимо, считала иначе. Последовало обращение в Следственный комитет.

И в преддверии Нового года бы городские следователи завели некое уголовное дело в отношении неких неустановленных лиц по факту якобы незаконного удержания в психоневрологическом диспансере гражданки Я.

Что касается возможных заинтересантов, которые, стоит предположить, оказывают теневую, но действенную помощь "группе поддержки пациентки Я.", то о них тоже появилось немало информации в прессе.

Врачебный персонал психдиспансера Нижневартовска, судя по всему, готов на решительные шаги, чтобы отстаивать репутацию всего учреждения и считает сам факт заведения некоего уголовного дела попыткой бросить жирное пятно на реноме всего коллектива. На состоявшемся пресс-брифинге врачи говорили об этом прямо.

Как сообщили Накануне.RU в психдиспансере, сейчас обращение к губернатору Югры готовится.

Заметим, что несмотря на нежелание официально комментировать заведение уголовного дела, в кулуарах правоохранители отмечают, что как раз в рамках расследования появится возможность не только установить истину, но и оценить профессионализм и соблюдение законности трудовым коллективом ПНД Нижневартовска, тем самым выбить почву под всевозможными слухами, которые кто-то с удовольствием распускает в городе.

Кстати, стоит отметить, что ПНД Нижневартовска действительно одно из лучших аналогичных лечебных учреждений в округе и стране. В декабре в ПНД Нижневартовска побывала глава общественной палаты Югры Ирина Максимова. И , общаясь с вартовскими журналистами , оценила работу учреждения в самых превосходных тонах, отметив, что сам профиль лечебницы, увы, предполагает возникновение сложных ситуаций с пациентами. Иметь дело с наркоманами, алкоголиками, иными людьми с зависимостями, расстройством психики - дело всегда весьма неблагодарное.