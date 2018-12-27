27 Декабря 2018
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Морозы отступают: тюменские школьники возвращаются к занятиям

В Тюмени школьники вернулись к занятиям после внеплановых каникул, вызванных морозами, передает корреспондент Накануне.RU.

Занятия второй смены в школах Тюмени для учеников 1-11 классов пройдут в обычном режиме. Первая смена сегодня не училась частично - занятия отменили только для учеников с первого по четвертый класс.

Добавим, что актировка в школах Тюмени была объявлена с понедельника. Несколько дней температура воздуха в регионе держалась ниже 30 градусов.

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Морозы отступают: тюменские школьники возвращаются к занятиям

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Теги: школа, актировка, морозы, занятия



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