В школах "тюменской матрешки" отменяют занятия из-за морозов

Сегодня в городах "тюменской матрешки" из-за сильных морозов в школах отменены занятия, передает корреспондент Накануне.RU.

В Тюмени отменены занятия для учеников первой и второй смены с первого по девятый класс. Согласно прогнозу погоды, сейчас в Тюмени 33 градуса мороза (ощущается как -38).

В Югре гораздо холоднее. Так, в столице Ханты-Мансийского автономного округа, согласно данным гидрометцентра, температура воздуха опустилась до 37 градусов, (ощущается как -42). Актированные дни введены для учащихся с первого по 11 класс, как в первую, так и во вторую смену.

На Ямале актированные дни введены для учеников с первого по шестой класс в Новом Уренгое. Температура там составляет 27 мороза при порывах ветра 12 м/с.