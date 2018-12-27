Российский космонавт будет встречать Новый год на МКС без подарков

Российский космонавт Олег Кононенко, который в настоящее время находится на Международной космической станции, остался без подарков к Новому году.

Они были уничтожены вместе с кораблем "Союз МС-10", который потерпел крушение в минувшем октябре.

Как сообщила специалист по психологической поддержки космонавтов от Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева, для космонавтов в уходящем году была подготовлена большая посылка к предстоящему празднику: сапожок с конфетами космонавтов, ягоды, орешки, кетчуп и горчица.

Шуева отметила, что на орбите очень ценятся подарки сделанные своими руками, например - связанные или сшитые игрушки, фото-коллажи, именные сувенирные медали и снятые друзьями космонавтов фильмы.

Тем временем, встречать Новый год на борту МКС будет экипаж из трех человек: космонавта "Роскосмоса" Олега Кононенко, астронавта NASA Энн Макклейна и представителя Канадского космического агентства Давида Сен-Жака, сообщает ТАСС.

Напомним, в октябре произошла авария с кораблем Союз МС-10, который должен был доставить на станцию предыдущий экипаж. ЧП произошло из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.