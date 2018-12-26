Вкладчикам "Руссобанка" выплатит возмещение "Россельхозбанк"

Вкладчикам "Руссобанка", у которого ЦБ отозвал лицензию, страховое возмещение выплатит "Россельхозбанк", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

"27 декабря 2018 года АСВ начнет прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО АКБ "РУССОБАНК" через АО "Россельхозбанк", действующее в качестве банка-агента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за выплатой страхового возмещения на сумму около 150 млн руб. могут обратиться порядка 1,1 тыс. вкладчиков, в том числе около 100 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму порядка 16 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Центробанк отозвал лицензию у московского "Руссобанка". Банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.