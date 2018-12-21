Центробанк отозвал лицензии у московского и ростовского банков

Центробанк отозвал лицензии у двух банков - московского "Руссобанка" и ростовского "Донхлеббанка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

"Руссобанк" по состоянию на 1 декабря текущего года занимал 268 место в банковской системе РФ. В деятельности этой кредитной организации установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций - большая часть из них была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.

В течение последнего года регулятор неоднократно принимал меры надзорного воздействия по отношению к кредитной организации.

"Донхлеббанк", зарегистрированный в Ростове-на-Дону, занимал 298 место в банковской системе РФ. Банк специализировался на финансировании комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. "В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов", - говорится в сообщении ЦБ.

На протяжении текущего года неоднократно была выявлена недооценка банком кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации.

Кроме того, "Донхлеббанк" также допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отметил регулятор.

"В деятельности ПАО "Донхлеббанк" прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков", - добавили в Центробанке.

Банки-агенты для возмещения страховых выплат вкладчикам банков будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 декабря 2018 года. О дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено дополнительно.