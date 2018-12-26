26 Декабря 2018
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США уводят активы из-под носа Кремля

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В Кремле 27 декабря пройдет заседание Госсовета по вопросам развития волонтерства

В Кремле 27 декабря президент РФ Владимир Путин проведет заседание Госсовета, на котором обсудят вопросы развития волонтерства и социально ориентированных НКО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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На встрече подведут итоги Года добровольца и волонтера, а также наметят планы дальнейшего развития добровольческого движения.

В заседании Госсовета также примут участие представители волонтерских и благотворительных проектов - они поделятся итогами своей деятельности за минувший год.

Кроме того, Путин обсудит итоги выборной кампании с избранными руководителями регионов - губернаторами Хакасии, Приморья, Хабаровского края, Владимирской области и Ненецкого автономного округа.

Вечером 27 декабря президент посетит торжественный вечер по случаю встречи 2019 года в Большом театре. На сцене ГАБТ будет представлен балет "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича. "На праздничное мероприятие приглашены члены Правительства, представители Совета Федерации и Государственной Думы, федеральных органов исполнительной и судебной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, деятели науки, культуры, искусства, спорта, военные, главы традиционных конфессий, лидеры политических партий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций", - говорится в сообщении.

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В Кремле 27 декабря пройдет заседание Госсовета по вопросам развития волонтерства

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Теги: Кремль, госсовет, волонтер



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