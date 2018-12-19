19 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

На Южном Урале статус волонтера закрепят законодательно

В Челябинской области законодательно закрепят статус волонтера. Соответствующий законопроект одобрен на заседании комитета по молодежной политике, культуре и спорту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Теперь самые интересные и значимые волонтерские проекты смогут рассчитывать на финансовую и административную поддержку.

Как отметил председатель комитета Михаил Видгоф, после принятия законопроекта можно законодательно регулировать сферу добровольчества в регионе и оказывать поддержку волонтерским организациям , создавать новые волонтерские центры в Челябинской области.

Проект закона будет рассмотрен на заседании ЗСО 20 декабря.

Также депутатам комитета рассказали об итогах года волонтера на Южном Урале.

По словам заместителя министра образования и науки Челябинской области Вадима Бобровского, количественный состав волонтеров увеличился с 6 тыс. до 10 тыс. человек. В волонтерских организациях задействованы школьники и студенты, работающая молодежь и люди пенсионного возраста. В регионе проведено свыше 300 мероприятий с участием волонтеров.

На базе школ открыто 33 волонтерских отряда, в профессиональных учебных заведениях – 11 отрядов. Волонтерские центры появляются и на крупных промышленных предприятиях.

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На Южном Урале статус волонтера закрепят законодательно

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Теги: волонтер, ЗСО, законопроект,



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