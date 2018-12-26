В СКР заявили о непричастности подмосковного полицейского к изнасилованию гражданки Вьетнама

В Следственном комитете выступили с разъяснениями по уголовному делу сотрудника подмосковной полиции. Сам он будет уволен из органов.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, участковому уполномоченному МО МВД России "Павлово-Посадский" предъявлено обвинение в мошенничестве. Расследование показало, что силовик получил 55 тыс. руб. за непривлечение шестерых граждан Вьетнама к административной ответственности.

Кроме этого, сейчас расследуется дело по факту изнасилования гражданки Вьетнама. Как отметили в ведомстве, лица, причастные к совершению преступления, пока не установлены. Проводятся акушерско-гинекологическая, генетическая и судебно-медицинская экспертизы.

"Просьба не объединять указанные уголовные дела. Основания для соединения их в одно производство до настоящего времени не усматривается", - подчеркнули в СКР.

В свою очередь в полиции заявили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Московской области, кроме этого, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители.