26 Декабря 2018
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РФС о санкциях ФИФА из-за Крыма: "Все решалось исключительно между клубами"

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с претензиями Международной федерации футбола.

Ранее стало известно, что ФИФА может наложить санкции на РФС из-за того, что еще в 2017 году российские клубы "Анжи-2" и "Сокол" приняли участие в зимнем Кубке Крыма по футболу. Претензии возникли из-за того, что игры проводились на полуострове, который ФИФА и УЕФА категорически отказываются признавать российским.

Уругвай - Египет, ЧМ-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Как заявил Прядкин, РФС не согласовывал место проведения этих матчей: все решалось исключительно между клубами и союз не имеет к этому никакого отношения. О возможных санкциях ему пока неизвестно.

"Наш официальный ответ ФИФА будет таким: все происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов", - приводит слова функционера "Чемпионат".

Напомним, на минувшей неделе Виталий Мутко официально покинул пост президента Российского футбольного союза. Пост исполняющего обязанности занял Сергей Прядкин, который также является главой Российской Премьер-лиги.

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РФС о санкциях ФИФА из-за Крыма: "Все решалось исключительно между клубами"

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Теги: РФС, ФИФА, санкции, Крым



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