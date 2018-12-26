РФС о санкциях ФИФА из-за Крыма: "Все решалось исключительно между клубами"

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с претензиями Международной федерации футбола.

Ранее стало известно, что ФИФА может наложить санкции на РФС из-за того, что еще в 2017 году российские клубы "Анжи-2" и "Сокол" приняли участие в зимнем Кубке Крыма по футболу. Претензии возникли из-за того, что игры проводились на полуострове, который ФИФА и УЕФА категорически отказываются признавать российским.

Как заявил Прядкин, РФС не согласовывал место проведения этих матчей: все решалось исключительно между клубами и союз не имеет к этому никакого отношения. О возможных санкциях ему пока неизвестно.

"Наш официальный ответ ФИФА будет таким: все происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов", - приводит слова функционера "Чемпионат".

Напомним, на минувшей неделе Виталий Мутко официально покинул пост президента Российского футбольного союза. Пост исполняющего обязанности занял Сергей Прядкин, который также является главой Российской Премьер-лиги.