"Курганмашзавод" полностью перейдет в госкорпорацию "Ростех" в первом квартале 2019 года

26 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Курганская область

"Курганмашзавод" полностью перейдет в госкорпорацию "Ростех" в первом квартале 2019 года

Курганский машиностроительный завод полностью перейдет под управление госкорпорации "Ростех" в первом квартале следующего года - такое заявление сделал замгендиректора АО "НПО "Высокоточные комплексы" Александр Шуляков на встрече с главой Зауралья Вадимом Шумковым.

Врио губернатора области приехал на КМЗ и пообщался с коллективом предприятия. В беседе Шуляков также добавил, что у руководства есть понимание не только по объемам гособоронзаказа, но и по выпуску гражданской продукции.

Вадим Шумков, обращаясь к коллективу завода, отметил, что у правительства региона и у него лично есть настрой сделать все необходимое, чтобы Курганская область стала лучше, чтобы здесь было комфортно жить и работать.

"Есть четкое понимание того, что у завода хорошие перспективы", - добавил Шумков.

Врио губернатора сказал, что в начале 2019 года в Курган приедут представители "Ростеха", которые будут обсуждать с руководством региона дальнейшие пути развития КМЗ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Курганмашзавод" полностью перейдет в госкорпорацию "Ростех" в первом квартале 2019 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: КМЗ, Курганмашзавод, Ростех, Вадим Шумков, Зауралье, рабочие места



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3189

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети