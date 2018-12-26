"Курганмашзавод" полностью перейдет в госкорпорацию "Ростех" в первом квартале 2019 года
Курганский машиностроительный завод полностью перейдет под управление госкорпорации "Ростех" в первом квартале следующего года - такое заявление сделал замгендиректора АО "НПО "Высокоточные комплексы" Александр Шуляков на встрече с главой Зауралья Вадимом Шумковым.
Врио губернатора области приехал на КМЗ и пообщался с коллективом предприятия. В беседе Шуляков также добавил, что у руководства есть понимание не только по объемам гособоронзаказа, но и по выпуску гражданской продукции.
Вадим Шумков, обращаясь к коллективу завода, отметил, что у правительства региона и у него лично есть настрой сделать все необходимое, чтобы Курганская область стала лучше, чтобы здесь было комфортно жить и работать.
"Есть четкое понимание того, что у завода хорошие перспективы", - добавил Шумков.
Врио губернатора сказал, что в начале 2019 года в Курган приедут представители "Ростеха", которые будут обсуждать с руководством региона дальнейшие пути развития КМЗ.