26 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Берлин выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против размещения в Европе американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

Дипломат заявил, что в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наращивание ядерных вооружений было бы "совершенно ошибочным ответом".

Маакс призвал не превращать Европу "в площадку дискуссий о наращивании вооружений", передает Regnum.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что в случае выхода из договора Соединенных Штатов Россия будет вынуждена предпринять дополнительные меры для усиления своей безопасности.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона остановит свои обязательства по ДРСМД, если РФ за 60 дней не вернется к его исполнению. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала такие обвинения "беспочвенными" и "ничем не подкрепленными".

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Берлин выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе

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Теги: хайко маас, ядерные ракеты, германия



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