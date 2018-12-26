26 Декабря 2018
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Политика Северо-Западный ФО

Два вице-губернатора Петербурга отправлены в отставку после скандала на пресс-конференции Путина

Во власти Санкт-Петербурга произошли серьезные кадровые перестановки. Как передает корреспондент Накануне.RU, об изменениях сообщается на официальном сайте городской администрации.
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Так, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Михаила Мокрецова, который возглавлял финансовый блок и комитет имущественных отношений Петербурга. Теперь координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана. Также непосредственное руководство комитетом имущественных отношений исключено из полномочий вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов имущественного блока: временное исполнение обязанностей главы комитета возложено на заместителя его председателя Александра Германа.

портфель, кресло, депутат, чиновник(2018)|Фото: Накануне.RU

Принята отставка вице-губернатора Игоря Албина, отвечавшего за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики и тарифного регулирования. Координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Николая Бондаренко.

Напомним, ранее Албин заявлял, что собирается в отставку из-за скандала с дольщиками. Проблема была озвучена активисткой Аллой Андреевой на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Глава государства пообещал женщине встречу с врио губернатора Александром Бегловым. Но Албин заявил, что не будет сотрудничать с активисткой. По его словам, деятельность Андреевой "напоминает самопиар". Заявления в отношении него вице-губернатор назвал "черным пиаром". На своей странице в Facebook Албин написал, что работать с гражданкой не будет ни он, ни заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский, ни начальник аппарата вице-губернатора Алексей Золотов. "Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку", - добавил чиновник.

Политологи не исключают, что выступление Андреевой могло быть заранее спланированной акцией со стороны каких-то групп влияния в преддверии выборов губернатора. "Причем, по моему мнению, это достаточно мощные элитные группы, которые не боятся втягивать в свои игры президента, это точно не средние игроки. Чего именно добиваются и на какие рассчитывают результаты, сказать сложно, но мы видим такой новый формат, относительно, конечно, новый – попытка затянуть президента в тот или иной спор на публичном мероприятии", – заявляет директор Центра политологических исследований при Финансовом университете Павел Салин.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин(2018)|Фото: gov.spb.ru

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Два вице-губернатора Петербурга отправлены в отставку после скандала на пресс-конференции Путина

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Теги: Петербург, отставка, вице-губернатор



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Ранее 21.12.2018 14:44 Мск Из-за скандала с дольщиками на пресс-конференции президента Албин собирается в отставку

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