Из-за скандала с дольщиками на пресс-конференции президента Албин собирается в отставку

21 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Северо-Западный ФО В России

Из-за скандала с дольщиками на пресс-конференции президента Албин собирается в отставку

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил о готовности покинуть свой пост. Заявление прозвучало после пресс-конференции президента, на которой поднималась проблема обманутых дольщиков в городе.

Напомним, к Владимиру Путину обратилась активистка сообщества обманутых дольщиков ГК "Город" Алла Андреева.

Она раскритиковала деятельность городских чиновников. Андреева заявила, что во время прошлогодней "Прямой линии" с Путиным Албин и Виктор Миненко, который на тот момент занимал должность главного федерального инспектора, ввели в эксплуатацию недоделанный дом.

Отметим, Миненко - бывший главный федеральный инспектор Свердловской области. В настоящее время возглавляет петербургский Горизбирком.

Андреева также рассказала дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста.

Путин пообещал женщине встречу с врио губернатора Александром Бегловым.

Сегодня, комментируя выступление Андреевой, Албин заявил, что не будет сотрудничать с активисткой.

По его словам, деятельность Андреевой "напоминает самопиар". Заявления в отношении него Албин назвал "черным пиаром". Кроме того, как считает вице-губернатор, активистка обманутой дольщицей не является, а свою квартиру она получила в 2017 году.

На своей странице в Facebook Албин написал, что работать с гражданкой не будет ни он, ни заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский, ни начальник аппарата вице-губернатора Алексей Золотов.

"Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку", - добавил он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из-за скандала с дольщиками на пресс-конференции президента Албин собирается в отставку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: игорь албин, дольщики, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 116

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети