Из-за скандала с дольщиками на пресс-конференции президента Албин собирается в отставку

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил о готовности покинуть свой пост. Заявление прозвучало после пресс-конференции президента, на которой поднималась проблема обманутых дольщиков в городе.

Напомним, к Владимиру Путину обратилась активистка сообщества обманутых дольщиков ГК "Город" Алла Андреева.

Она раскритиковала деятельность городских чиновников. Андреева заявила, что во время прошлогодней "Прямой линии" с Путиным Албин и Виктор Миненко, который на тот момент занимал должность главного федерального инспектора, ввели в эксплуатацию недоделанный дом.

Отметим, Миненко - бывший главный федеральный инспектор Свердловской области. В настоящее время возглавляет петербургский Горизбирком.

Андреева также рассказала дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста.

Путин пообещал женщине встречу с врио губернатора Александром Бегловым.

Сегодня, комментируя выступление Андреевой, Албин заявил, что не будет сотрудничать с активисткой.

По его словам, деятельность Андреевой "напоминает самопиар". Заявления в отношении него Албин назвал "черным пиаром". Кроме того, как считает вице-губернатор, активистка обманутой дольщицей не является, а свою квартиру она получила в 2017 году.

На своей странице в Facebook Албин написал, что работать с гражданкой не будет ни он, ни заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский, ни начальник аппарата вице-губернатора Алексей Золотов.

"Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку", - добавил он.