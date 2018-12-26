Двое москвичей украли елку у супермаркета, чтобы нарядить ее у себя дома

В Москве полицейские задержали подозреваемых в краже новогодней ели. Оказалось, что злоумышленники унесли символ Нового года к себе домой.

Как рассказал Накануне.RU начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, в полицию обратилась сотрудница продуктового магазина на Челябинской улице с сообщением о краже новогодней елки, установленной около входа в супермаркет. Очень скоро сыщики задержали подозреваемых: ими оказались два 19-летних молодых человека.

Выяснилось, что парни ночью похитили елку, принесли ее в квартиру и украсили в преддверии Нового года гирляндами и мишурой. На данный момент похищенное дерево изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Незадачливых похитителей отпустили на подписку о невыезде.

Как сообщало Накануне.RU, ранее у безработного москвича в метро украли свыше 8 млн рублей в валюте.