26 Декабря 2018
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Двое москвичей украли елку у супермаркета, чтобы нарядить ее у себя дома

В Москве полицейские задержали подозреваемых в краже новогодней ели. Оказалось, что злоумышленники унесли символ Нового года к себе домой.

Как рассказал Накануне.RU начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов, в полицию обратилась сотрудница продуктового магазина на Челябинской улице с сообщением о краже новогодней елки, установленной около входа в супермаркет. Очень скоро сыщики задержали подозреваемых: ими оказались два 19-летних молодых человека.

подозреваемые в краже новогодней елки в Москве(2018)|Фото: ГУ МВД Москвы

Выяснилось, что парни ночью похитили елку, принесли ее в квартиру и украсили в преддверии Нового года гирляндами и мишурой. На данный момент похищенное дерево изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Незадачливых похитителей отпустили на подписку о невыезде.

Как сообщало Накануне.RU, ранее у безработного москвича в метро украли свыше 8 млн рублей в валюте.

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Двое москвичей украли елку у супермаркета, чтобы нарядить ее у себя дома

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Теги: Москва, елка, похитители, полиция



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