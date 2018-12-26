Американцы продолжат летать к МКС на "Союзах" после 2019 года

NASA планирует продолжить отправку американских астронавтов на российских кораблях "Союз" и после окончания срока контракта в 2019 году.

Об этом заявила представитель космического агентства Стефани Ширхольц, передает Regnum. Практика будет продолжена и после возобновления полетов американских пилотируемых кораблей.

Ранее первый помощник руководителя NASA Уилльям Герстенмайер сообщил, что покупки дополнительных мест на российском корабле "Союз" для доставки астронавтов на МКС после 2019 года не планируются.

По его мнению, для обеспечения бесперебойных полетов экипажа к МКС США необходимо иметь собственный способ доставки экипажей к октябрю-ноябрю 2019 года.

Последний коммерческий рейс американского астронавта на российском "Союзе" к МКС был запланирован на весну 2019 года. По данным NASA, стоимость одного места на российском корабле обходится американскому бюджету в $70-80 млн.