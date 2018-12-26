26 Декабря 2018
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Армия и ВПК В России За рубежом

США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России, - главком ВМФ

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев сообщил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную деятельность у берегов России.

В морских акваториях у границ России военные размещают морские системы ПРО, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры, пишет Regnum.

Ранее стало известно, что НАТО не планирует покидать Черное море. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с министрами иностранных дел Грузии и Украины.

По словам главы Североатлантического альянса, НАТО уже увеличило присутствие в регионе.

18 декабря корабль "Эко" (HMS Echo) британского королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря.

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США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России, - главком ВМФ

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Теги: сша, нато, владимир королев



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