США размещают стратегическое высокоточное оружие у границ России, - главком ВМФ

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Королев сообщил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную деятельность у берегов России.

В морских акваториях у границ России военные размещают морские системы ПРО, стратегические неядерные системы высокоточного оружия, а также объекты военной инфраструктуры, пишет Regnum.

Ранее стало известно, что НАТО не планирует покидать Черное море. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с министрами иностранных дел Грузии и Украины.

По словам главы Североатлантического альянса, НАТО уже увеличило присутствие в регионе.

18 декабря корабль "Эко" (HMS Echo) британского королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря.