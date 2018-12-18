В Черное море вошел британский корабль-разведчик Echo

Корабль "Эко" (HMS Echo) британского королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря.

Судно оснащено многолучевыми эхолотами и многочисленными датчиками для сбора военных данных, передает "Интерфакс".

Сообщалось, что в январе и феврале 2019 года в регион также будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии.

Как заявлял заявлял министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявлял, что это произойдет в целях оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил.

Ранее бывший командующий ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст увидел в обострении напряженности между Западом и Россией ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.

По его мнению, размещение кораблей НАТО в Черном море "может спровоцировать" начало новой мировой войны.