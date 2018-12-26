26 Декабря 2018
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Экс-тренер сборной России по футболу может возглавить итальянскую "Рому"

Экс-тренер сборной России по футболу Кристиан Пануччи может стать главным тренером римской "Ромы". Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась в итальянских СМИ.
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Сообщается, что Пануччи может возглавить "волков" в случае отставки нынешнего главного тренера Эусебио Ди Франческо. Утверждается, что легенды "Ромы" Франческо Тотти и Даниэле де Росси настаивают именно на кандидатуре Пануччи.

Стоит отметить, что защитник выступал в "Роме" с 2001 по 2009 год, сыграв 229 матчей и забив 19 голов. В тренерском штабе сборной России Кристиан Пануччи работал с 2012 по 2014 год, помогая главному тренеру Фабио Капелло.

Напомним, ранее стало известно, что римский клуб проявляет интерес к игроку московского ЦСКА Ильзату Ахметову.

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Экс-тренер сборной России по футболу может возглавить итальянскую "Рому"

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Теги: Пануччи, тренер, Рома



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