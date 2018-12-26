В Губахе судят организатора заказного убийства, совершенного 20 лет назад

Жителю Губахи вменяют организацию заказного убийства. Мужчина 20 лет скрывался от следствия – его удалось задержать только в этом году в Московской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

В ночь на 16 декабря 1997 г. тогда 28-летний мужчина задушил 20-летнего знакомого. Тело убитого он сбросил в реку Косьва. В апреле 1998 г. он же решил убить 42-летнего жителя Губахи, который ему не нравился. Для этого организатор казни нанял в Гремячинске трех исполнителей. Позже он обсуждал с ними детали убийства, снабдил оружием и жильем, полагают следователи.

30 апреля 1998 г. преступники, вооружившись охотничьим ружьем и боеприпасами, приехали к дому жертвы. Один из них остался в подъезде, двое других вошли в квартиру. Там один из убийц выстрелил мужчине в голову. В течение года преступления были раскрыты.

В 1998 и 2001 гг. исполнитель и двое пособников отправились в колонии. Организатор заказного убийства скрывался более 20 лет. В июне 2018 г. его "взяли" в столичном регионе. Дело ушло в суд.