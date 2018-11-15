В Перми "черный риелтор", забетонировавший жертву заказного убийства, получил 13,5 лет

15 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

В Перми "черный риелтор", забетонировавший жертву заказного убийства, получил 13,5 лет

В Перми наказан член банды "черных риелторов". На счету банды заказное убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Мотовилихинского райсуда.
Читайте также:

В 2000-ых пермяк входил в банду, мошенничавшую с квартирами. Ее члены искали жилища, где обитают одинокие люди, злоупотребляющие спиртным. Квартиры шли на продажу, а деньги преступники оставляли себе. Пока квартиры меняли собственников, их хозяев содержали в одном из бараков на улице Революции.

Один из пострадавших в 2001 г. был убит по заказу группировки, перед этим его похитили. Труп нашли забетонированным в подвале одного из баров на территории Мотовилихинского района Перми, в котором жертву покушения прятали перед убийством.

Член банды получил 13,5 лет. По совокупности преступлений, совершенных им ранее, он в итоге на 19 лет отправится в колонию строго режима. Приговор в силу не вступил.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми "черный риелтор", забетонировавший жертву заказного убийства, получил 13,5 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: черные риелторы, заказное убийство, срок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 454

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети