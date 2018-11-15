В Перми "черный риелтор", забетонировавший жертву заказного убийства, получил 13,5 лет

В Перми наказан член банды "черных риелторов". На счету банды заказное убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Мотовилихинского райсуда.

В 2000-ых пермяк входил в банду, мошенничавшую с квартирами. Ее члены искали жилища, где обитают одинокие люди, злоупотребляющие спиртным. Квартиры шли на продажу, а деньги преступники оставляли себе. Пока квартиры меняли собственников, их хозяев содержали в одном из бараков на улице Революции.

Один из пострадавших в 2001 г. был убит по заказу группировки, перед этим его похитили. Труп нашли забетонированным в подвале одного из баров на территории Мотовилихинского района Перми, в котором жертву покушения прятали перед убийством.

Член банды получил 13,5 лет. По совокупности преступлений, совершенных им ранее, он в итоге на 19 лет отправится в колонию строго режима. Приговор в силу не вступил.