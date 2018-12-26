26 Декабря 2018
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Общество В России

Власти объяснили перенос обсуждения реформы накопительной пенсии реакцией общества

Презентацию и публичное обсуждение новой пенсионной накопительной системы – индивидуального пенсионного капитала – пришлось отложить из-за реакции на повышение пенсионного возраста.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он выразил надежду на то, что "страсти улягутся". Силуанов отметил, что было много сделано "встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально правительством сформулированы".

По словам министра, индивидуальный пенсионный капитал может быть запущен в 2020 году. "Чем быстрее мы войдем в эту систему, тем это будет лучше", - сказал Силуанов.

Министр отметил, ИПК не затрагивает интересы пенсионеров, он касается работающих россиян, сообщают "Ведомости".

Напомним, ранее СМИ писали об автоматическом подключении к ИПК всех, кто не подаст заявление об отказе.

Концепция ИПК предполагает не замену 6% накопительной части, которую сейчас инвестируют НПФ и ВЭБ, на добровольные отчисления работников, а перераспределение платежей. 22%-е отчисления направятся в распределительную систему и станут страховой частью пенсии (сейчас только страховая часть формируется у "молчунов", оставивших свои деньги в ПФР). Работнику предложат дополнительно, из своей получаемой на руки зарплаты, отчислять до 6% в накопительную часть.

Минфин планировал запустить ИПК с 2020 г.

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Власти объяснили перенос обсуждения реформы накопительной пенсии реакцией общества

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Теги: накопительная пенсия, ИПК, пенсионная реформа



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