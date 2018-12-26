26 Декабря 2018
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Экономика В России

Путин повысил МРОТ на 117 рублей

Президент России подписал закон, который увеличивает МРОТ.

С 2019 года рост минимальной оплаты труда в среднем станет больше на 117 руб. Документ опубликован на сайте правовой информации, сообщает "РТ".

Таким образом, с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда в России будет составлять 11 тыс. 280 руб.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заметил, что предлагаемый размер МРОТ не решит проблему бедности.

"Мы считаем, что МРОТ должен быть как минимум 20 тыс. руб. и надо подойти к вопросу установления прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы те, кто получает только МРОТ, не платили налоги. МРОТ уравнен с прожиточным минимумом, а ЛДПР считает, что это не минимум, а мизер", - сказал депутат.

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Путин повысил МРОТ на 117 рублей

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Теги: МРОТ, президент



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Ранее 11.12.2018 11:34 Мск "Это не прожиточный минимум, а прожиточный мизер": Госдума увеличила МРОТ на 117 рублей

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