11 Декабря 2018
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Экономика В России

"Это не прожиточный минимум, а прожиточный мизер": Госдума увеличила МРОТ на 117 рублей

С 1 января 2019 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет составлять 11 тыс. 280 руб., что на 117 руб. больше прошлогоднего показателя. Такое решение приняла сегодня Государственная дума РФ. Депутаты оппозиционных фракций заявили, что прожиточный минимум должен быть не меньше 20-25 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.
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Размер МРОТ в сумме 11 тыс. 280 руб. в месяц составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 г.

"Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 мая 2018 г. (11 163 руб. в месяц) составит 117 руб. Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,7 млн работников", - говорится в пояснительной записке.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заметил, что предлагаемый размер МРОТ не решит проблему бедности.

"Мы считаем, что МРОТ должен быть как минимум 20 тыс. руб. и надо подойти к вопросу установления прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы те, кто получает только МРОТ, не платили налоги. МРОТ уравнен с прожиточным минимумом, а ЛДПР считает, что это не минимум, а мизер", - сказал депутат.

По словам Нилова, состав потребительной корзины, на который опирается Правительство при расчете размера МРОТ, давно нужно пересмотреть.

Николай Коломейцев из КПРФ добавил, что фракция внесла законопроект об увеличении МРОТ до 25 тыс. руб.

"Только с этого уровня начинается реальный прожиточный минимум. Если мы его обеспечим, то дадим людям возможность покупать товары первой необходимости и товары российского производства. Повышение МРОТ меньше, чем на уровень инфляции, является недопустимым", - заявил Коломейцев.

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"Это не прожиточный минимум, а прожиточный мизер": Госдума увеличила МРОТ на 117 рублей

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Теги: минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, мрот, госдума



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