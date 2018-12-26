В Москве в снегоуборщик затянуло парня

На северо-западе Москвы скончался подросток, после того, как его затянуло под снегоуборочный трактор.

Инцидент случился на улице Таллинской. Водитель снегоуборщика чистил территорию. Мимо проходил парень 1999 года рождения, который запрыгнул на заднюю конструкцию щетки, после чего его затянуло в механизм.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Правоохранительным органам предстоит выяснить, почему молодой человек поступил таким образом, сообщает ТАСС.