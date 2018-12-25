Владимир Путин позвонил больному ребенку, которого пустили в президентский самолет с видеокамерой

Больной мальчик по имени Арслан Каипкулов специально прилетел из Башкирии, чтобы снять фильм про самолет президента России.

Владимир Путин узнал о желании мальчика на форуме добровольцев - президенту рассказали о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания детей и стариков с опасными заболеваниями, сообщает сайт Кремля.

Арслану показали борт "номер один" - он заглянул в кабину пилотов, осмотрел коридоры и залы самолета, ребенку рассказали об особенностях машины.

После этого Путин лично позвонил мальчику и спросил о его впечатлениях.