26 Декабря 2018
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Владимир Путин позвонил больному ребенку, которого пустили в президентский самолет с видеокамерой

Больной мальчик по имени Арслан Каипкулов специально прилетел из Башкирии, чтобы снять фильм про самолет президента России.

Владимир Путин узнал о желании мальчика на форуме добровольцев - президенту рассказали о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания детей и стариков с опасными заболеваниями, сообщает сайт Кремля.

Арслану показали борт "номер один" - он заглянул в кабину пилотов, осмотрел коридоры и залы самолета, ребенку рассказали об особенностях машины.

После этого Путин лично позвонил мальчику и спросил о его впечатлениях.

Арслан Каипкулов(2018)|Фото:kremlin.ru

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Владимир Путин позвонил больному ребенку, которого пустили в президентский самолет с видеокамерой

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Теги: Арслан Каипкулов, самолет, президент, Владимир Путин, болезнь, Мечтай со мной



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