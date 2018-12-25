Минстрой в 2019 году поддержит субсидиями строительство 131 объекта инфраструктуры

Минстрой в 2019 году поддержит субсидиями строительство 131 объекта в регионах в рамках реализации инфраструктурных проектов при осуществлении жилищного строительства. Об этом заявил глава министерства Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU.

Федеральные субсидии направлены на возведение социальной и транспортной инфраструктуры при возведении домов.

По итогам 2018 года такую поддержку получили 100 инвестпроектов из 33 регионов страны - финансирование из федерального центра получили 92 школы, три поликлиники и 37 автодорог.

"В 2019 году федеральные субсидии получат проекты жилищного строительства уже 42 субъектов РФ, планируется строительство 131 объекта - это 68 общеобразовательных учреждений, две поликлиники, 61 дорога", - уточнил Якушев.