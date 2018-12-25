25 Декабря 2018
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Под Донецк Украина перебросила состав с химикатами

В Красногоровку в нескольких километрах западнее Донецка прибыл железнодорожный состав с токсичным веществом. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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По данным разведки, на железнодорожную станцию Красногоровки прибыли вагоны, забитые бочками синего цвета с сильнодействующим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты. В этом же районе находятся специалисты спецслужб США и Великобритании, специализирующиеся на проведении диверсий. В зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных жителей, подчеркнул Басурин.

Ранее сообщалось, что Украина и Великобритания выбирают сценарий химической атаки в Донбассе. Украинское командование настаивает на инсценировке химической атаки, а кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения.

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Под Донецк Украина перебросила состав с химикатами

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ



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