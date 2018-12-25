Росгвардия сняла свой новогодний клип на песню Джорджа Майкла

Федеральная служба войск национальной гвардии опубликовала в Youtube музыкальное видео Ансамбля Росгвардии на песню "Last Christmas". Как передает корреспондент Накануне.RU, клип рассказывает о том, как росгвардейцы песней прогоняют "небывалые холода", которые оставляют жителей столицы без праздников".

Характерно также, что на канале Росгвардии в Youtube под видео отключена возможность комментирования. Впрочем, в соцсетях уже активно обсуждают видео ведомства.

"Росгвардия показала новогодний клип на песню Джорджа Майкла Last Christmas, и он очень странный", - пишет в своем Telegram-канале издание DAILY STORM.

"Очень жаль что в клипе нет Виктора Золотова, реально очень ждали",- пишет Telegram-канал 338.

Развернуто комментирует видео ведомства Виктора Золотова блогер, политтехнолог Станислав Яковлев.

"Что касается откровенно невменяемого рождественского клипа Росгвардии, то есть мнение, будто пиаром в ведомстве Золотова рулил Хинштейн. Но после дикого анекдота про обезвреженного Золотовым на Красной площади террориста - Хинштейна попросили на выход. И вот такое ощущение, что его попросили - а он остался. Или даже - что Хинштейн среди всех прочих своих коллег и сослуживцев в Росгвардии ещё не самый безнадёжный был", - пишет он.

Напомним, что в этом году на Youtube дебютировал и сам глава Росгвардии Виктор Золотов. Он записал обращение к блогеру Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль. Поводом для его возмущения стал фильм Фонда по борьбе с коррупцией, в котором авторы рассказывают свою версию того, как в Росгвардии закупаются продукты питания.