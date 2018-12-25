25 Декабря 2018
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В НХЛ признали 600-й гол Александра Овечкина лучшим в 2018 году

НХЛ назвала лучшим голом 2018 года 600-ю шайбу российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.

В марте "Вашингтон" выиграл у "Виннипега" со счетом 3:2 в овертайме. Две шайбы забросил Овечкин, вторая из них признана лучшей, передает ТАСС.

Ранее Овечкин вышел на 15-е место по заброшенным шайбам за всю историю НХЛ.

Напомним, в прошедшем сезоне "Вашингтон" впервые выиграл Кубок Стэнли. Хоккеист стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ и был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли.

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В НХЛ признали 600-й гол Александра Овечкина лучшим в 2018 году

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Теги: александр овечкин, гол, нхл



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