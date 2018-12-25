В мэрии Лабытнанги опровергли возведение ледового городка из нечистот. Но лучше его не лизать...

Житель Лабытнанги Станислав Пьяных пожаловался на материал, из которого изготовлен ледовый городок в центре города. По его мнению, материал для него взяли из водоема, в который сливают нечистоты. В мэрии его слова опровергли, уточнив правда, что "городок не предназначен для пищевых целей", передает корреспондент Накануне.RU.

Пьяных написал на своей странице в соцсети, что "лед для детской ледовой горки мэрия берёт с озера в 200 м от труб и канав, куда сливаются сточные воды центральной канализации города Лабытнанги, больницы других домов".

"Я спросил у рабочих, которые разгружали лед на площади, почему они его берут из озера сточных вод центральной канализации? Человек ответил, что он не знал, что там сточные воды, что они ежегодно берут лед из этой канализации по распоряжению начальства", - отметил ямалец.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что на городок пошел лед из протоки Выл-Посл.

"Домыслы о некачественном ледовом материале, которыми изобилуют социальные сети и электронные СМИ, не имеют под собой никаких оснований. Лед, применяемый при строительстве городков, не предназначен для использования в пищевых целях", - отметили в мэрии.

В администрации подчеркнули, что в числе прочих источников льда рассматривали площадки забора на озерах вблизи Обского причала и на реке Ханмей. Однако там лед оказался слишком тонким – 15 см. 17 декабря возведение должно было закончиться, однако его отложили из-за погоды – сначала она стала плюсовой, а потом резко похолодало до минус 34. По этой же причине открытие, запланированное на 22 декабря, перенесли на сегодня. Церемония начнется в 17.30.