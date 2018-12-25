В мэрии Лабытнанги опровергли возведение ледового городка из нечистот. Но лучше его не лизать...

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО

В мэрии Лабытнанги опровергли возведение ледового городка из нечистот. Но лучше его не лизать...

Житель Лабытнанги Станислав Пьяных пожаловался на материал, из которого изготовлен ледовый городок в центре города. По его мнению, материал для него взяли из водоема, в который сливают нечистоты. В мэрии его слова опровергли, уточнив правда, что "городок не предназначен для пищевых целей", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Пьяных написал на своей странице в соцсети, что "лед для детской ледовой горки мэрия берёт с озера в 200 м от труб и канав, куда сливаются сточные воды центральной канализации города Лабытнанги, больницы других домов".

"Я спросил у рабочих, которые разгружали лед на площади, почему они его берут из озера сточных вод центральной канализации? Человек ответил, что он не знал, что там сточные воды, что они ежегодно берут лед из этой канализации по распоряжению начальства", - отметил ямалец.

Ледовый городок Лабытнанги(2018)|Фото: vk.com, Станислав Пьяных

Ледовый городок Лабытнанги(2018)|Фото: vk.com, Станислав Пьяных

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что на городок пошел лед из протоки Выл-Посл.

"Домыслы о некачественном ледовом материале, которыми изобилуют социальные сети и электронные СМИ, не имеют под собой никаких оснований. Лед, применяемый при строительстве городков, не предназначен для использования в пищевых целях", - отметили в мэрии.

В администрации подчеркнули, что в числе прочих источников льда рассматривали площадки забора на озерах вблизи Обского причала и на реке Ханмей. Однако там лед оказался слишком тонким – 15 см. 17 декабря возведение должно было закончиться, однако его отложили из-за погоды – сначала она стала плюсовой, а потом резко похолодало до минус 34. По этой же причине открытие, запланированное на 22 декабря, перенесли на сегодня. Церемония начнется в 17.30.

Ледовый городок Лабытнанги(2018)|Фото: vk.com, Станислав Пьяных

Ледовый городок Лабытнанги(2018)|Фото: vk.com, Станислав Пьяных

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В мэрии Лабытнанги опровергли возведение ледового городка из нечистот. Но лучше его не лизать...

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ледовый городок, Станислав Пьяных, нечистоты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2965

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети