25 Декабря 2018
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Общество Центральный ФО

"Останкино" подал иски к "Первому каналу" на 163 млн

Телецентр "Останкино" взыскивает с "Первого канала" более 163 млн руб., иски поданы в суд.

По словам представителя телецентра, речь идет о долгах канала и его субподрядчиков, которые достигли "критического значения", что ставит под угрозу работу телецентра, сообщает "Коммерсант".

В октябре-ноябре зарегистрировано 11 исков от "Останкино" к главному подрядчику "Первого канала", группе "Красный квадрат" Аркадия Ротенберга. Их общая сумма — 62,74 млн руб.; в декабре суд удовлетворил крупнейший из исков на 39,9 млн руб.

Источники издания утверждают, что общая задолженность "Первого" и его подрядчиков перед "Останкино" превышает 1 млрд руб.

Аналитики PwC ранее подсчитали, что для стабилизации финансового состояния "Первого канала" требуется господдержка по 6,5 млрд руб. в 2018–2021 годах и по 5 млрд руб. в 2022–2025 годах.

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"Останкино" подал иски к "Первому каналу" на 163 млн

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Теги: Останкино, Первый канал, суд



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