25 Декабря 2018
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Общество В России

Бывшая жена Кержакова забрала у экс-супруга общего ребенка

Бывшая жена экс-футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кержакова забрала у него общего сына.

Милана Тюльпанова (25) сообщила на своей странице в Instagram, что воссоединилась с полуторагодовалым сыном. "Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка, своё сердечко, свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!".

Между тем, пока решение о том, что ребенок будет жить с Миланой, - не окончательное, суд просто определил место пребывания мальчика на период судебного разбирательства.

О решении подать в суд на супруга Тюльпанова объявила в конце сентября этого года, когда вернулась с Самуи. В качестве адвоката девушка наняла известного юриста Александра Добровинского. Бывшие муж и жена начали обмениваться нелицеприятными подробностями о совместной жизни. Так, Александр обвинил жену в употреблении наркотиков и алкоголя, а Милана рассказала о рукоприкладстве футболиста. Суд решил, что ребенок должен пока проживать с матерью, но Кержаков попытался опротестовать это решение. Тем не менее, суд остался на стороне матери.

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Бывшая жена Кержакова забрала у экс-супруга общего ребенка

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Теги: милана тюльпанова и александр кержаков, сын кержакова, развод, родительские права



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